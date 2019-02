Ing Bank'ın Aktif Toplamı 68.4 Milyar TL'ye Yükseldi

ING Bank'ın 2018 yılsonunda konsolide aktif toplamı 68.4 milyar TL'ye, konsolide özkaynakları 7.7 milyar TL'ye yükseldi. Aynı dönemde konsolide vergi öncesi karı 1.5 milyar TL olarak gerçekleşen bankanın, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21.11 oldu. Bankanın 2018'de toplam krediler hacmi 47.2 milyar TL'ye ulaştı.Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Bank, 2018 yılı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bankanın, 2018 yılında konsolide aktif toplamı 68.4 milyar TL, vergi öncesi karı ise 1.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide özkaynakları 7.7 milyar TL'ye ulaşan bankanın, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21.11 oldu.Bankanın özkaynak karlılığı yüzde 16 olarak gerçekleşirken geniş tabanlı ve küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacmi toplamı ise 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 32.3 milyar TL olarak gerçekleşti."2018 yılını başarılı bir performansla tamamladık"ING Bank Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay , hem küresel hem de yerel bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen 2018 yılını başarılı bir performansla tamamladıklarını belirterek, "İş ortamının değişimine zamanında ve doğru hazırlanabilme yetkinliğimiz ve iş süreçlerinde gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar, 2018 yılında bankamızın rekabet üstünlüklerini güçlendiren faktörler oldu" değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'ye olan inançlarıyla 2018'de ekonomiye destek olmaya devam ettiklerini belirten Abay, müşterilere sundukları toplam krediler hacminin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 47.2 milyar TL seviyesine ulaştığını kaydetti. Abay aynı zamanda, Temmuz 2018'de yüzde 113 oranında yenilenen sendikasyon kredisiyle yaklaşık 625 milyon dolar tutarında fonlama sağlandığını, bu fonun da yine Türkiye ekonomisine katkı çerçevesinde dış ticaret finansmanına aktarıldığını dile getirdi."Dijital kanalları kullanan müşteriler içerisinde ING Mobil'i tercih edenlerin payı yüzde 95"Yeni nesil bankacılığın gereği olarak dijitalleşme yolunda adım atmaya devam ettiklerini dile getiren Abay, "Geçen yıl inovatif ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Bir yandan yenilikçi kanallara odaklanmayı sürdürürken, bir yandan da yeni nesil bankacılık vizyonumuzu şubelerimize taşıdık. Bu kapsamda şubelerimizi yeniden tasarlıyor, dijital bankacılığın her anlamda işleyişe dahil edildiği müşteri odaklı bir tasarım ve kurguya sahip ortamlar haline getiriyoruz" dedi. Yeni şube konseptinin de desteklediği dijitalleşme yatırımlarının müşterilerde karşılık da bulduğunu memnuniyetle gördüklerini aktaran Abay, Aralık sonu itibarıyla dijital kanalları kullanan toplam aktif müşteriler içindeki mobil bankacılık müşteri payının yüzde 95'e ulaştığını söyledi. Abay, söz konusu dönemde tüm kredilerin adet bazında yüzde 87'sini, hacim bazında ise yüzde 67'sini şube dışı kanallardan kullandırdıklarını ifade etti.2018'de geliştirdikleri yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojisi destekli chatbotları INGo'yu da hayata geçirdiklerini kaydeden Abay, "2018'de hizmet vermeye başlayan INGo ile kullanıcılarımızın bankacılıkla ilgili tüm sorularını yazışarak çözümleyebilmesi hedeflendi. 2018 içerisinde INGo ile 478 bin tekil konuşma gerçekleştirildi" diye konuştu."Yenilikçi bakış açımızla, ING Bank KOBİ Bankacılığı'nda da başarılı bir yıl geçirdik ve KOBİ'lerin sürdürülebilirliği ile rekabetçiliği noktasında çözüm ortakları olarak yanlarında olmayı sürdürdük" şeklinde konuşan Abay, KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetlerde robot teknolojilerinin de dahil olduğu yeni nesil teknolojilerin kullanımıyla operasyon süreçlerini hatasız, hızlı ve yüksek verimle sonuçlandırdıklarının altını çizdi.Abay, şöyle devam etti: "POS'un tek ücreti olmasını isteyen işyerlerine yönelik Tek Fiyat POS'u hayata geçirdik. Ayrıca ING KOBİ Hızlı Kredi sektöre yeni bir soluk getirdik. Böylece, esnaf ve işletme sahiplerini evrak toplama ve bankaya gitme zahmetinden kurtararak ihtiyaç duydukları nakit desteğe cepten veya web'den kolayca başvurmalarını sağladık. 2018 yılında elde ettiğimiz başarılar için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2019'un da başarılarımızı artırarak sürdüreceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum." - İSTANBUL