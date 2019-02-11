Ing Bank'ın Konsolide Sermaye Yeterlilik Oranı Yüzde 21.11

ING Bank'ın 2018 yılsonunda konsolide aktif toplamı 68.4 milyar liraya konsolide özkaynakları 7.7 milyar liraya yükseldi.
Finansal sonuçlarını açıklayan ING Bank, aynı dönemde konsolide vergi öncesi karı 1.5 milyar lira, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21.11 oldu. ING Bank'ın 2018'de toplam krediler hacmi 47.2 milyar liraya ulaştı.
ING Bank Türkiye
Genel Müdürü Pınar Abay
, hem küresel hem de yerel bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen 2018 yılını başarılı bir performansla tamamladıklarını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"İş ortamının değişimine zamanında ve doğru hazırlanabilme yetkinliğimiz ve iş süreçlerinde gerçekleştirdiğimiz başarılı uygulamalar, 2018 yılında bankamızın rekabet üstünlüklerini güçlendiren faktörler oldu.
"Geçen yıl inovatif ürün ve hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Bir yandan yenilikçi kanallara odaklanmayı sürdürürken, bir yandan da yeni nesil bankacılık vizyonumuzu şubelerimize taşıdık.
"Bu kapsamda şubelerimizi yeniden tasarlıyor, dijital bankacılığın her anlamda işleyişe dahil edildiği müşteri odaklı bir tasarım ve kurguya sahip ortamlar haline getiriyoruz.
"2018'de hizmet vermeye başlayan INGo ile kullanıcılarımızın bankacılıkla ilgili tüm sorularını yazışarak çözümleyebilmesi hedeflendi. 2018 içerisinde INGo ile 478 bin tekil konuşma gerçekleştirildi.
"Yenilikçi bakış açımızla, ING Bank KOBİ Bankacılığı'nda da başarılı bir yıl geçirdik ve KOBİ'lerin sürdürülebilirliği ile rekabetçiliği noktasında çözüm ortakları olarak yanlarında olmayı sürdürdük. "POS'un tek ücreti olmasını isteyen işyerlerine yönelik Tek Fiyat POS'u hayata geçirdik.
"Ayrıca ING KOBİ Hızlı Kredi sektöre yeni bir soluk getirdik. Böylece, esnaf ve işletme sahiplerini evrak toplama ve bankaya gitme zahmetinden kurtararak ihtiyaç duydukları nakit desteğe cepten veya web'den kolayca başvurmalarını sağladık.
"2018 yılında elde ettiğimiz başarılar için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2019'un da başarılarımızı artırarak sürdüreceğimiz bir yıl olacağına inanıyorum." (Fotoğraflı) - İstanbul