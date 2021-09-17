ING Basketbol Süper Lig'i heyecanı 25 Eylül'de başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, Süper Lig'de ilk 6 haftanın programı açıklandı. Buna göre sezonun ilk maçı 25 Eylül Cumartesi saat 13.00'te Türk Telekom ile TOFAŞ arasında yapılacak.

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