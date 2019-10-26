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ING Basketbol Süper Ligi

34 dakika önce

Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan KöyiçiGaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Hagins 9, Orhan Aydın Haciyeva 3, Crawford 9, Vasiliauskas 20, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş 2, Jelovac 14, Sanders 2, Metehan Akyel 3, İsmail Cem Ulus 2

Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen 14, Yunus Emre Sonsırma 3, Morgan 15, Triche 9, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu, Semih Erden 12, Onuralp Bitim 4, Kennedy 19, M'Baye 2, Görkem Doğan 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 36-40

3. Periyot: 54-59

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 83-67 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. İkinci periyotta da temposunu sürdüren Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta konuk takım farkın kapanmasına izin vermeyerek final periyoduna 59-54 üstün önde girdi.

Son periyotta arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açan Pınar Karşıyaka, karşılaşmadan 16 farkla 83-67 galip ayrıldı.

Can Uğur Öğüt, Ziya Özorhon, Kerem Baki, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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