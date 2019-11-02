Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Serdar Ünal, Kaan Büyükçil

OGM Ormanspor: Kloof 11, Kikanovic 16, Caner Ercan, Babic 4, Warren 6, Dorukhan Engindeniz, Melih Yıldız, Cevher Özer 6, Christmas 4, Kadir Bayram 7, Mert Alemdar 3, Tunahan Dikmen 2

Gaziantep Basketbol: Hagins 2, Orhan Aydın Hacıyeva 17, Crawford 16, Rich 6, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy 9, Buva 11, Murat Göktaş, Sanders 5, Metehan Akyel 6, Batuhan Dikmen

1. Periyot: 16-22

Devre: 27-39

3. Periyot: 40-63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 83-59 mağlup etti.

Karşılaşmaya OGM Ormanspor boyalı alandan, Gaziantep Basketbol ise dış atışlardan bulduğu basketlerle başladı. Ev sahibi ekip, ilk 5 dakika geride kalırken 6, misafir takım ise 13 sayı üretti. Boyalı alanı iyi savunan Gaziantep temsilcisi, ilk periyodu 22-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Babic ve Kikanovic ile hücumda etkili olan OGM Ormanspor, 13. dakika geride kalırken farkı 4'e düşürdü: 20-24. Boyalı alanı iyi savunan Gaziantep temsilcisi, pota altından bulduğu basketlerle farkı korudu devrenin bitimine 2 dakika 21 saniye kala skoru 34-26'ya getirerek rakibine mola aldırdı. Ev sahibi ekibin boş hücumlarını basketlerle cezalandıran Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 39-27 önde gitti.

Gaziantep Basketbol, üçüncü periyoda Orhan Hacıyeva ve Can Uğur Öğüt'ün boyalı alanın dışından basketleriyle başladı ve 22. dakika geride kalırken skoru 45-29'a getirdi. Crawford ile boyalı alanın dışından basketler üretmeyi sürdüren misafir takım, 25. dakikayı 51-31 üstün geçti. Crawford ve İsmail Cem Ulusoy ile hücumda etkili olan Gaziantep Basketbol, final periyoduna 63-40 önde girdi.

Son periyotta Metehan Akyel ve Sanders ile hücum etkinliğini sürdüren Gaziantep Basketbol, 33. dakika geride kalırken skoru 70-44'e getirerek farkı 26 sayıya çıkardı. Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı da 83-59 kazandı.