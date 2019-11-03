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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Sinan ErdemHakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Halit Can CihanAnadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Peters 14, Anderson 16, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 22, Buğrahan Tuncer 16, Yiğitcan Saybir 7, Ömer Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 7, Dunston 6, Simon 5, Larkin 5Sigortam.

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Serhat Büker, Halit Can Cihan

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 5, Peters 14, Anderson 16, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 22, Buğrahan Tuncer 16, Yiğitcan Saybir 7, Ömer Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 7, Dunston 6, Simon 5, Larkin 5

Sigortam.net İTÜ Basket: Oğulcan Baykan 2, Coleby 15, Goodwin 7, Dillard 13, Campbell 3, Yunus Akçay 3, Ramazan Tekin, Semih Say, Mehmet Yağmur 6, Burak Selen, Evrim Berk Özkan, Mobley 13

1. Periyot: 25-14

Devre: 56-31

3. Periyot: 82-46

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Sigortam.net İTÜ Basket'i 46 sayı farkla 108-62 yendi.

Karşılaşmaya Sertaç Şanlı, Anderson ve Peters'ın skorer oyunuyla iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreğini 25-14 önde kapattığı müsabakada soyunma odasına 56-31 üstün gitti.

Rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen lacivert-beyazlılar, son çeyreğine 82-46 önde girdiği karşılaşmada parkeden 108-62 galip ayrıldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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