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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Polat ParlakDarüşşafaka Tekfen: Browne 5, Sinan Güler 16, Colson 11, Jones 7, Hamilton 2, Kartal Özmızrak 7, Mahir Ağva, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Lamb 3, Troy Selim Şav 2Meksa Yatırım...

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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Polat Parlak

Darüşşafaka Tekfen: Browne 5, Sinan Güler 16, Colson 11, Jones 7, Hamilton 2, Kartal Özmızrak 7, Mahir Ağva, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Lamb 3, Troy Selim Şav 2

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 16, Hrovat 7, Erdi Gülaslan 8, Aldridge 10, Zanna 22, Sinan Sağlam, Davis 5, Burak Eşlik 2, Doğukan Şanlı, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2

1. Periyot: 24-22

Devre: 38-43

3. Periyot: 56-56

ING Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, deplasmanda Darüşşafaka Tekfen'i 72-68 mağlup etti.

Bu sonuçla Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, ligde 3. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Tekfen ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk 2 dakikada 7-0'lık seri yakaladı. Zanna'nın kazandırdığı sayılarla oyuna ortak olan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, 6. dakikada skorda dengeyi sağladı: 14-14. Kalan bölümde Jones ve Browne ile 3 sayı çizgisinin gerisinden basketler bulan ev sahibi takım, ilk çeyreği 24-22 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerin atıldığı ikinci çeyreğin ilk bölümünde skor üstünlüğü birçok kez el değiştirdi. İçeriden ve dışarıdan sayı üretmeye devam eden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, soyunma odasına 43-38 üstün girdi.

Üçüncü periyotta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Davis'in sayılarıyla 22. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 40-50. Ardından savunmasını sertleştiren ve 14-4'lük seriye imza atan Darüşşafaka Tekfen, 29. dakikada skoru dengeledi: 54-54. Son çeyreğe 56-56 eşitlikle gidildi.

Başa baş geçen dördüncü periyotta Zanna ve Crawford ile kritik basketler bularak 6 sayılık fark yakalayan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, bu avantajını koruyarak karşılaşmadan 72-68 galip ayrıldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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