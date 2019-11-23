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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Şahinbey Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Köselerli, Ayşe Nur YazıcıoğluGaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 21, Vasiliauskas 8, Sanders 9, Buva 21, Batuhan Dikmen 3, Murat Göktaş, Jelovac 9, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy 6Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol:...

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Salon: Şahinbey


Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Köselerli, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Orhan Haciyeva 9, Crawford 21, Vasiliauskas 8, Sanders 9, Buva 21, Batuhan Dikmen 3, Murat Göktaş, Jelovac 9, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy 6

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 17, Andrews 13, Hayes 16, Mert Celep 2, Upshaw 10, Kaan Sarıaslan 6, Saffold 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi, Uğur Hortum 3,

1. Periyot: 18-23

Devre: 36-38

3. Periyot: 69-52

Beş faulle çıkanlar: 37.05 İsmail Cem Ulusoy, 39.54 Sanders (Gaziantep Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 88-73 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol soyunma odasına 38-36 önde girdi.


Gaziantep Basketbol üçüncü periyoda çok iyi başladı ve üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle periyodu 69-52 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan ev sahibi takım, maçtan 88-73 galip ayrıldı.

Büyükçekmece, İsmail Cem, basketbol, ulusoy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:26 Kaynak: AA
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