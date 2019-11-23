Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Sinan İşgüder, Polat Parlak
Türk Telekom: Hunter 6, Muhammed Mustafa Baygül 17, Şafak Edge 3, Fall 12, Wiltjer 16, Johnson 5, Metin Türen 16, Akif Egemen Güven 4, Enes Berkay Taşkıran, Polat Kaya 2
Teksüt Bandırma: Smith 16, Şehmus Hazer 9, Kalinoski 21, Terry 8, Hummer 11, Prewitt 13, Rıdvan Öncel 12, Alperen Şengün 1, Furkan Haltalı
1. Periyot: 17-19
Devre: 43-37
3. Periyot: 59-59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Teksüt Bandırma, deplasmanda Türk Telekom'u 91-81 yendi.
Türk Telekom, karşılaşmaya Fall ve Wiltjer'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başladı. Kalinoski'nin liderliğinde toparlanan Teksüt Bandırma, ilk periyodu 19-17 önde bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, daha sonra tempoyu yükselten Türk Telekom soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Teksüt Bandırma, Kalinoski'nin üç sayılık basketiyle 24. dakikada skora denge getirdi: 48-48. Final periyoduna 59-59 eşitlikle girilirken, konuk ekip son çeyrekte oyunun üstünlüğünü ele geçirdi.
Prewitt ve Smith'in de skora katkısıyla hücum gücünü artıran Teksüt Bandırma, karşılaşmayı 91-81 kazandı. Teksüt Bandırma'dan Kalinoski, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.