Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 8, Göksenin Köksal 3, Yiğit Arslan 12, Whittington 9, Auguste 11, Can Korkmaz 7, Harrison 14, Caner Erdeniz 2, Ege Arar 8, Poythress 17, Emir Gökalp, Ayberk Olmaz

Teksüt Bandırma: Smith 5, Şehmus Hazer 4, Kalinoski 8, Hummer 9, Terry 11, Rıdvan Öncel 6, Alperen Şengün, Furkan Haltalı 2, Prewitt 15, Erkan Yılmaz 5, Atakan Erdek 4, Emir Kabaca 1

1. Periyot: 21-19

Devre: 45-36

3. Periyot: 72-50

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Teksüt Bandırma'yı 91-70 yendi.

Bu sonuçla Galatasaray Doğa Sigorta ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası 11-11 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde iki takım da birbirine üstünlük sağlayamazken Galatasaray Doğa Sigorta, Ege Arar'ın basketiyle çeyreği 21-19 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan sarı-kırmızılılar, Poythress, Harrison ve Ege Arar'ın basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı, 13. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 30-19. Boyalı alanda Ege Arar'ın etkili performansıyla 15. dakikada farkı 17 sayıya (38-21) çıkaran Galatasaray Doğa Sigorta, son bölümde Prewitt'in üçlüklerine engel olamasa da soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

İkinci yarıya Webster, Harrison ve Ege Arar'ın basketleriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 23. dakikada skoru 52-38'e getirdi. Savunma sertliğini artıran ve boyalı alanda Poythress ile etkili olan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 72-50 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, parkeden 91-70 galip ayrıldı.