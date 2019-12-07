Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Alper Özgök, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 7, Berk İbrahim Uğurlu 2, White 11, Mejia 8, Williams 21, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 14, Phillip 2, Lojeski 11, Muhsin Yaşar 18

Pınar Karşıyaka: Metecan Birsen 13, Morgan 20, Triche 12, Taylor 15, M'Baye 13, Yunus Emre Sonsırma 3, Semih Erden 8, Onuralp Bitim, Kennedy 4, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 24-24

Devre: 46-44

3. Periyot: 69-71

5 faulle çıkanlar: 38.05 Morgan, 39.07 Semih Erden (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında TOFAŞ, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 94-88 yendi.

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayıp rakibine kolay hücum şansı tanımayan Pınar Karşıyaka, kazandığı topları Taylor ve Morgan ile sayıya çevirince 4. dakikayı 10-2 önde geçti. Rakibinin hızlı başlangıcını çizginin dışından White ve Muhaymin Mustafa ile bertaraf eden TOFAŞ, 7. dakikada skoru eşitledi: 15-15. Williams'ın devreye girmesiyle skor üretmeye devam eden Bursa ekibi, bitime 1 dakika kala skoru 22-19 lehine çevirdi. Kalan dakikalarda iki takım karşılıklı basketler bulunca çeyrek 24-24 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyota iki takım da pota altını daha aktif kullanarak başladı. Boyalı alanda Muhsin Yaşar'dan sayı bulan TOFAŞ'a, Pınar Karşıyaka Semih Erden ile cevap vermeye çalışsa da daha çok skor bulan ev sahibi ekip 15. dakikada farkı 5'e (35-30) çıkardı. Başantrenör Ufuk Sarıca'nın bu dakikada aldığı molayla oyuna farklı bir yapıyla dönen yeşil-kırmızılı ekip, Morgan ve Kennedy ile sayılar bularak tabeladaki durumu 36-35 kendine lehine çevirdi. Takımların birbirine üstünlük kurma mücadelesine sahne olan kalan dakikalarda TOFAŞ, Barış Ermiş ile Lojeski'yi daha iyi kullanınca çeyreği 46-44 önde bitirerek soyunma odasına gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Pınar Karşıyaka, M'Baye ve Morgan ile isabetli atışlar bularak 22. dakikayı 51-48 üstün geçti. Metecan Birsen ve Triche'nin de devreye girmesiyle 25. dakikada farkı 6'ya (54-60) çıkaran Pınar Karşıyaka'ya karşı Muhsin Yaşar, Mejia ve Barış Ermiş ile karşılık veren TOFAŞ, 29. dakikada tekrar üstünlüğü ele geçirdi: 67-64. Son dakikayı iyi değerlendirerek Semih Erden ve Kennedy ile ekstra atışlar bulan İzmir temsilcisi, final periyotuna 71-69 önde girdi.

Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı basketlerle devam eden periyotun 35. dakikası 78-78 eşitlikle geçildi. Triche'nin ön plana çıktığı 37. dakikayı Pınar Karşıyaka 82-80 önde geçti. Özellikle seyirci desteğini arkasına alarak ivme kazanan TOFAŞ, Williams ile skor üretti ve 38. dakika geçilirken skoru 86-82'ye getirdi. Metecan Birsen'in bireysel performansıyla oyuna tutunan Pınar Karşıyaka 43 saniye kala skoru 87-87 eşitledi. Williams ve Mejia'nın büyük efor sarf ettiği kalan saniyeleri daha etkili kullanan TOFAŞ, maçtan 94-88 galip ayrıldı.