Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Ali KöseoğluFenerbahçe Beko: Westermann 10, de Colo 11, Berkay Candan 5, Kalinic 11, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 2, Egehan Arna 16, Ali Muhammed 5, Lauvergne 5, Stimac 12, Ekrem Sancaklı 2, Efe Ergi Tırpancı...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe Beko: Westermann 10, de Colo 11, Berkay Candan 5, Kalinic 11, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 2, Egehan Arna 16, Ali Muhammed 5, Lauvergne 5, Stimac 12, Ekrem Sancaklı 2, Efe Ergi Tırpancı 2

OGM Ormanspor: Warren 2, Kloof 6, Cevher Özer 2, Babic, Kikanovic 16, James 2, Dorukhan Engindeniz 12, Caner Ercan 5, Kadir Bayram, Tuna Han Dikmen 3, Mert Alemdar 4, Barış Ömer Erlim

1. Periyot: 24-11

Devre: 41-19

3. Periyot: 64-30

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında OGM Ormanspor'u 85-52 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, de Colo ve Kalinic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 24-11 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte Stimac'ın pota altından art arda ürettiği sayılarla skor buldu. Ev sahibi ekip, hücumda üretken olamayan OGM Ormanspor karşısında devre arasına 41-19 üstün girdi.

İkinci yarıda üst üste gelen üç sayılık atışlarla farkı açan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 64-30 önde bitirdiği mücadeleden 33 sayı farkla 85-52 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Egehan Arna, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte Kikanovic, 16 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 9. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 7. yenilgisini yaşadı.

Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Berkay Şahin, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş 4 maç sonra Kasımpaşa'yı yendi
Beşiktaş 8 haftada 14 sıra yükseldi Beşiktaş'ı Umut Nayir uçurdu! Quaresma 3. kez Beşiktaş'a karşı forma giydi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 21:44:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ING Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]