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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Can Mavisu, Semih Vural, Özge ŞentürkMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 8, Davis Jr 17, Hrovat 11, Aldridge 20, Zanna 13, Gani Erdi Gülaslan 5, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı 7, Mehmet Fırat AlemdaroğluAnadolu Efes: Beabois 31, Tolga Geçim, Pleiss...

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Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Can Mavisu, Semih Vural, Özge Şentürk

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 8, Davis Jr 17, Hrovat 11, Aldridge 20, Zanna 13, Gani Erdi Gülaslan 5, Burak Eşlik 3, Doğukan Şanlı 7, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

Anadolu Efes: Beabois 31, Tolga Geçim, Pleiss 14, Micic 22, Peters 2, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 3, Sertaç Şanlı 9, Anderson 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 4

1. Periyot: 14-27

Devre: 30-44

3. Periyot: 61-60

Beş faulle çıkanlar: 38.12 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), 38.50 Davis Jr (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 88-84 yendi.

Semih Vural, Afyon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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