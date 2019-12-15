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ING Basketbol Süper Ligi

7 saat önce

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Semih VuralPınar Karşıyaka: Taylor 18, Triche 10, Metecan Birsen, M'Baye 16, Morgan 17, Yunus Sonsırma 11, Semih Erden, Onuralp Bitim, Kennedy 9, Nusret Yıldırım 3Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 11,...

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Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Semih Vural

Pınar Karşıyaka: Taylor 18, Triche 10, Metecan Birsen, M'Baye 16, Morgan 17, Yunus Sonsırma 11, Semih Erden, Onuralp Bitim, Kennedy 9, Nusret Yıldırım 3

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 11, Sinan Güler 12, Colson 11, Jones 17, Hamilton 8, Mahir Ağva 4, Ramirez 3, Berk Demir, Erkan Veyseloğlu, Doğuş Özdemiroğlu 4, Lamb 8

1. Periyot: 22-29

Devre: 39-39

3. Periyot: 63-55

ING Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'i 84-78 mağlup etti.

Karşılaşmanın başında 3 sayılık basketlerle sayı üreten iki takımdan Darüşşafaka Tekfen, ilk 3 dakikalık bölümü 10-8 üstün geçti. Son 3 dakikaya 21-19 önde giren konuk ekip, Jones'la etkili olduğu bölümdeki performansıyla periyodu 29-22 üstün bitirdi.

İkinci periyotta daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma'nın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından Morgan'ın smaç basketiyle 16. dakikada 32-31 üstünlük kurdu. Her iki takımın da karşılıklı basketler bulduğu periyot 39-39 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyodun başında savunmada ve hücumda etkili bir oyun ortaya koyan Pınar Karşıyaka, M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle 24. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 49-42. Kalan bölümde aradaki farkı 11 sayıya yükselten (61-50) ev sahibi ekip, periyodu 63-55 önde bitirdi.

Son periyodun başında Pınar Karşıyaka, Yunus Sonsırma ve Nusret Yıldırım'ın 3 sayılık basketleriyle 32. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 71-57. Konuk ekibin aradaki farkı indirdiği müsabakanın son 3 dakikasına 76-69 üstün giren Pınar Karşıyaka, salondan 84-78 galip ayrıldı.

Bu arada, müsabakayı takip eden 104 yaşındaki Meliha Şardağı'na devre arasında üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Mustafa Kemal Atatürk, Nusret Yıldırım, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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