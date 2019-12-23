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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Ahmet TatlıcıTOFAŞ: Berk Uğurlu 7, White 18, Mejia 22, Phillip 7, Williams 7, Muhaymin Mustafa 1, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 4Anadolu Efes: Singleton 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Pleiss 6, Micic 7, Simon 24, Larkin 2,...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı

TOFAŞ: Berk Uğurlu 7, White 18, Mejia 22, Phillip 7, Williams 7, Muhaymin Mustafa 1, Berkan Durmaz, Barış Ermiş 6, Muhsin Yaşar 4

Anadolu Efes: Singleton 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Pleiss 6, Micic 7, Simon 24, Larkin 2, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay 5, Tolga Geçim 8, Sertaç Şanlı 10

1. Periyot: 20-27

Devre: 39-56

3. Periyot: 59-71

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-72 yendi.

Karşılaşmaya Ahmet Buğrahan Tuncer ve Singleton'un sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 4. dakikayı 10-4 üstün geçti. Rakibinin savunmadaki direncini Mejia ve White ikilisiyle bertaraf eden TOFAŞ, 6. dakikada skoru lehine (13-12) çevirdi. Hücumda iyi top çevirerek Simon'un başarılı atışlarıyla sonuca giden Anadolu Efes, ilk çeyreği 27-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe çok hızlı başlayarak 4 dakika boyunca rakibine potayı göstermeyen Anadolu Efes, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Simon ve Singleton ile sayılar bularak 16-0'lık bir seri yakalayıp, 14. dakikada farkı bir anda 23 sayıya çıkardı: 20-43. TOFAŞ'ın en önemli kozu Mejia'nın faul problemine girmesiyle oyundan düşen ev sahibi ekip karşısında, açılan farkın rahatlığıyla kontrollü oyununu sürdüren mavi-beyazlılar, soyunma odasına 56-39 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe Mejia ve Williams'ın basketleriyle başlayan TOFAŞ, 25. dakikada farkı 10'a (50-60) indirdi. Rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Micic ve Simon'la skor üretmeye devam edip, 9-0'lık seriyle skoru 69-50'ye getirdi. Mejia ve Barış Ermiş'in sayılarıyla Bursa temsilcisi oyuna tutunmaya çalışsa da final periyoduna Anadolu Efes'in 71-59 üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe seyirci desteğiyle iyi başlayan TOFAŞ, Mejia'nın üst üste boyalı alandan bulduğu başarılı atışlarla 34. dakikada farkı tek hanelere (63-71) indirdi. TOFAŞ baskılı oyunlarıyla sık sık rakibine skorda yaklaşmaya çalışsa da Anadolu Efes hücumda iyi karşılık verdi ve maçtan 83-72 galip ayrıldı.

Emin Moğulkoç, Williams, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:00 Kaynak: AA
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