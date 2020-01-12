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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet ŞahinDarüşşafaka Tekfen: Mahir Ağva 2, Browne 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Lamb 17, Jones 5, Hamilton 2, Sinan Güler 9, Colson 17, Kartal Özmızrak 19, Berk Demir 8, Erkan Veyseloğlu, Troy Selim Şav 8Arel...

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Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

Darüşşafaka Tekfen: Mahir Ağva 2, Browne 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Lamb 17, Jones 5, Hamilton 2, Sinan Güler 9, Colson 17, Kartal Özmızrak 19, Berk Demir 8, Erkan Veyseloğlu, Troy Selim Şav 8

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Eldridge 7, Saffold 2, Andrews 8, Mert Celep 9, Upshaw 4, Deniz Kılıçlı 11, Arda Erdoğan 2, Cengizhan İvedi 4, Kaan Sarıaslan 9, Yiğit Abdullahoğlu, Uğur Hortum, Aydın Yiğitalp Tayfur

1. periyot: 23-16

Devre: 59-32

3. periyot: 83-47

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 49 sayı farkla 105-56 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikasını konuk takım 9-6 önde geçti. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan Darüşşafaka, ilk çeyreği 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikasında farkı çift haneye taşıyan yeşil-siyahlı takım, periyot boyunca kontrolü elinde tuttu. İlk yarıda Browne, Lamb, Berk Demir ve Sinan Güler ile skor üreten Darüşşafaka Tekfen, devre arasına 59-32'lik skorla üstün girdi.

İlk yarıda yakaladığı ritmi ikinci yarıya da yansıtan Darüşşafaka Tekfen, farkı daha da açarak üçüncü çeyreği 83-47 önde bitirdi.

Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, mücadeleyi 49 sayı farkla 105-56 kazandı. Darüşşafaka'nın 36 üç sayılık şutun 23'ünde isabet bulması farkı getiren etkenlerden oldu.

Yeşil-siyahlı takımda kenardan gelerek 19 sayı üreten Kartal Özmızrak maçın en skorer oyuncusu olarak galibiyette önemli rol aldı. Ev sahibi ekipte Lamb ve Colson 17'şer sayı üretti. Konuk takımda ise 11 sayı bulan Deniz Kılıçlı haricinde çift haneli skor üreten oyuncu çıkmadı.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen 9. galibiyetini alırken Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Kartal Özmızrak, Sinan Güler, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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