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ING Basketbol Süper Ligi

15 dakika önce

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ali KöseoğluBahçeşehir Koleji: Golden 27, Hardy 17, Jones 13, Hadi Özdemir, Mathiang 11, Clark 15, Thomas Akyazılı 9, Cevat Alper Özcan, Bartu YılmazGalatasaray Doğa Sigorta: Webster 11, Harrison 6,...

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Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 27, Hardy 17, Jones 13, Hadi Özdemir, Mathiang 11, Clark 15, Thomas Akyazılı 9, Cevat Alper Özcan, Bartu Yılmaz

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 11, Harrison 6, Göksenin Köksal 7, Poythress 16, Auguste 21, Can Korkmaz 3, Ayberk Olmaz 5, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp 2

1. Periyot: 21-25

Devre: 45-35

3. Periyot: 75-51

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-71 yendi.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, sarı-kırmızılı takım ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Göksenin Köksal ve Poythress ile etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, ilk periyodu 25-21 önde bitirdi.

İkinci periyotta Golden'ın önderliğinde organize hücumlarla skor bulan Bahçeşehir Koleji, 17. dakikada 36-31 öne geçti. Yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen Galatasaray Doğa Sigorta karşısında boyalı alanda sayı üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına 45-35 önde gitti.

Bahçeşehir Koleji etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıdı. Ev sahibi takım, hem savunma hem de hücumda zorlanan rakibi karşısında üst üste basketler bularak 27. dakikada farkı 22 sayıya (65-43) çıkardı. Bahçeşehir Koleji, Golden'i son andaki basketiyle üçüncü çeyreği de 75-51 üstün tamamladı.

Son periyotta da farkı çift hanelerde tutmayı başaran Bahçeşehir Koleji, maçı 92-71 kazandı.

Müsabakada öncesinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Cevat Alper Özcan, Yener Yılmaz, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:18 Kaynak: AA
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