ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Prof. Dr. Veysel EroğluHakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım ÇetinMeksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 7, Hrovat 20, Aldridge 15, Zanna 16, Sinan Sağlam 6, Erdi Gülaslan 8, Ali Ulaş Peker 2, Burak Eşlik, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4Bahçeşehir...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Emin Moğulkoç, Osman Sinan İşgüder, Musa Kazım Çetin

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 17, Davis JR 7, Hrovat 20, Aldridge 15, Zanna 16, Sinan Sağlam 6, Erdi Gülaslan 8, Ali Ulaş Peker 2, Burak Eşlik, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4

Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Jones 6, Mangok 17, Hadi Özdemir, Hardy 24, Alper Özcan, Thomas Akyazılı 5, Clark 15, Doğan Şenli

1. Periyot: 14-22

Devre: 31-37

3. Periyot: 48-57

Normal süre : 75-75

1. Uzatma: 81-81

Beş faulle çıkan: 49.54 Jones (Bahçeşehir Koleji)

ING Bank Basketbol Süper Liginin 18. hafta maçında Meksa Yatırım Afyon Belediyespor normal süresi 75-75, ilk uzatması 81-81 berabere biten maçta Bahçeşehir Koleji'ni ikinci uzatma sonunda 95-91 yendi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 22-14 üstün geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 37-31 önde gitti.

Konuk takım maçın üçüncü çeyreğini de 57-48 önde bitirirken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor son periyottaki etkili mücadelesiyle skora denge getirdi ve normal süresi 75-75 berabere biten karşılaşma uzatmaya gitti.

Müsabakanın ilk uzatması da 81-81 berabere tamamlanırken, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ikinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve salondan 95-91 galip ayrıldı.

Emin Moğulkoç, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yanan evini gözyaşlarıyla izledi
Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm ÖSYM, Twitter'dan +18'lik hesabın takip edilmesi hakkında açıklama yaptı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın?

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]