ING Basketbol Süper Ligi

İkinci yarıda oyun dengeli geçse de Darüşşafaka Tekfen, üçüncü çeyreği 63-61 üstünlükle bitirdi. Son periyotta oyunda hakimiyet sağlayan konuk ekip, parkeden 86-77 galip ayrıldı.

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