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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Hüseyin ÇelikFenerbahçe Beko: Sloukas 6, de Colo 15, Kalinic 8, Williams 13, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 11, Roberson 15, Göksenin...

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ziya Özorhon, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Sloukas 6, de Colo 15, Kalinic 8, Williams 13, Vesely 10, Melih Mahmutoğlu 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4

Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 11, Roberson 15, Göksenin Köksal, Auguste 17, Poythress 13, Webster 5, Yiğit Arslan 12, Can Korkmaz 3, Ege Arar 4, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 22-19

Devre: 39-38

3. Periyot: 53-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek, yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 9-2 önde geçti. de Colo'nun sayılarıyla 7. dakika içinde farkı çift hanelere (15-4) çıkaran sarı-lacivertliler, ilk periyodu 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ribauntlarda etkili olan Galatasaray Doğa Sigorta, 16. dakikada Roberson'un sayılarıyla ilk kez öne geçti: 29-32. Williams'ın skorer oyunuyla Fenerbahçe Beko, ilk yarıyı 39-38 üstün bitirdi.

İki takımın da hücumda istediği ritmi bulamadığı üçüncü çeyrekte, Fenerbahçe Beko 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 28. dakikada 4 sayılık üstünlük yakaladı: 51-47. Çeyreğin sonunda 10-0'lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 57-53 önde girdi.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Son çeyreğe taraftarının desteğini alarak başlayan Fenerbahçe Beko, savunmada sertliği artırdı. Çeyreğin başında 59-53'lük üstünlük kuran Galatasaray Doğa Sigorta'ya 10-0'lık seriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 33. dakikayı 63-59 önde geçti. Savunmada Vesely, hücumda Melih Mahmutoğlu'yla etkili olan Fenerbahçe Beko, son 2.5 dakikaya 75-71 üstün girdi. Galatasaray Doğa Sigorta, Poythress'in 3 sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 75-74. Son 35 saniye kala Poythress'in basket faulüyle sarı-kırmızılılar öne geçti: 75-76. Harisson'un serbest atışlarıyla 15 saniye kala farkı 3'e çıkaran (78-75) Galatasaray Doğa Sigorta karşısında sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'yla hücumu değerlendiremedi. Rakibine son 4 dakika 43 saniyede sayı şansı tanımayan ve 13-0'lık seri yapan Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 80-75 galip ayrıldı.

Melih Mahmutoğlu, Malcolm Thomas, Williams, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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