Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Halil Baldemir, Hüseyin Çelik

OGM Ormanspor: Caner Ercan 6, Babic 10, Dorukhan Engindeniz 4, Cevher Özer 4, Warren 15, Hagins 17, Kadir Bayram 8

Türk Telekom: Johnson 13, Metin Türen 11, Fall 8, Enes Berkay Taşkıran 8, Campbell 6, Polat Kaya 14, Şafak Edge 8, Akif Egemen Güven 4, Kadji 10, Ercan Bayrak, Efe Beşok, Burak Gözeneli

1. Periyot: 17-25

Devre: 34-47

3. Periyot: 49-64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Türk Telekom, OGM Ormanspor'u 82-64 mağlup etti.

Karşılaşmaya Fall'un boyalı alanda etkili oyunuyla başlayan Türk Telekom, Johnson ve Metin Türen ile skor üretti ve ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta potasını iyi savunan Türk Telekom'da Polat Kaya ve Kadji de skora katkı verdi. OGM Ormanspor'da ise Babic, Caner Ercan ve Warren, kritik basketlerle takımlarını oyunda tutmaya çalıştı. Soyunma odasına Türk Telekom'un 47-34 üstünlüğünde gidildi.

Türk Telekom, üçüncü periyodun ilk 4 dakikasında OGM Ormanspor'a sadece 2 sayı atma şansı tanıdı. Ev sahibi ekip, Hagins ile oyuna tutunmaya çalışırken; Türk Telekom, oyunda olduğu zamanlarda Fall'u boyalı alanda iyi değerlendirdi. Son çeyreğe Türk Telekom'un 64-49 üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyoda Warren ve Kadir Bayram'ın basketleriyle başlayan OGM Ormanspor, skoru 64-53'e getirerek rakibine mola aldırdı. Türk Telekom, molanın ardından Fall, Kadji ve Şafak Edge ile skoru değiştirdi. Maç boyunca üstün oynayan Türk Telekom, karşılaşmayı 82-64 kazandı.