ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: Şahinbey Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali KöseoğluGaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat GöktaşTeksüt Bandırma: Furkan Haltalı...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Şahinbey


Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 2, Orhan Aydın Haciyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, Batuhan Dikmen, Murat Göktaş

Teksüt Bandırma: Furkan Haltalı 2, Rıdvan Öncel 20, Erkan Yılmaz 10, Şehmus Hazer 12, Alperen Şengün 11, Sadık Emir Kabaca 6, Atakan Erdek 2

1. Periyot: 26-13

Devre: 38-30

3. Periyot: 57-48

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, Teksüt Bandırma'yı 73-63 yendi.

Mehmet Keseratar, basketbol, Şahinbey, Bandırma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Talisca'dan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran yorum
Konyaspor-Fenerbahçe maçında ilk gol geldi Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı

Son Dakika Haberleri
21:26 Boluspor: 1-1
21:12 Futbol: TFF 1. Lig
21:11 Süper Lig: Konyaspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
21:03 Monaco'da Aleksandr Golovin'in sözleşmesi uzatıldı
21:02 Galatasaray derbiye hazır

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 21:29:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]