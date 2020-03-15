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ING Basketbol Süper Ligi

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Özge ŞentürkTürk Telekom: Johnson 4, Akif Egemen Güven 10, Enes Berkay Taşkıran 20, Kadji 10, Campbell 6, Polat Kaya 8, Metin Türen 14, Harris 6, Ercan Bayrak 1, Efe Beşok 2Anadolu Efes: Singleton 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 14, Pleiss 7,...

ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Özge Şentürk

Türk Telekom: Johnson 4, Akif Egemen Güven 10, Enes Berkay Taşkıran 20, Kadji 10, Campbell 6, Polat Kaya 8, Metin Türen 14, Harris 6, Ercan Bayrak 1, Efe Beşok 2

Anadolu Efes: Singleton 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 14, Pleiss 7, Micic 19, Anderson 5, Beaubois 5, Yiğitcan Saybir 10, Doğuş Balbay 11, Mustafa Kurtuldum, Tolga Geçim 2, Ömer Can İlyasoğlu 8, Sertaç Şanlı 17

1. Periyot: 21-27

Devre: 41-49

3. Periyot: 59-76

Beş faulle çıkan: 25.29 Kadji (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 103-81 yendi.

Karşılaşmaya 11-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes'e Türk Telekom dış atışlarla yanıt vermeye çalıştı. Periyodun ilk 5 dakikası 16-8 Anadolu Efes üstünlüğüyle geçildi. Türk Telekom'un 3 sayı çizgisinin dışından 5 isabet sağlayarak rakibinin farkı açmasını engellediği periyot, Anadolu Efes'in 27-21 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyotta da dış atışlarda yüzdeli oynayan Türk Telekom, 13. dakikada 30-29 öne geçti. Pota altına etkili olan ve hızlı hücumlarla skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 49-41 önde giren taraf oldu.

Üçüncü periyoda 8-2'lik seriyle başlayan Anadolu Efes, etkili oyununu sürdürüp, 25. dakikada 20 sayılık (46-66) farka ulaştı. Karşılıklı basketlerin ardından 3. periyot 76-59 misafir ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Dördüncü periyoda Metin Türen'in isabetli dış atışlarıyla başlayan Türk Telekom'a Anadolu Efes hızlı hücumlarla karşılık verdi. Maçın 34. dakikası 87-62 misafir ekibin üstünlüğüyle geçildi. Ankara ekibinin bütün oyuncularının skoru değiştirdiği, Anadolu Efes'in ise büyük bölümünü üstün oynadığı karşılaşmayı İstanbul temsilcisi 103-81 kazandı.

Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:32 Kaynak: AA
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