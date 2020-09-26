Anadolu Efes: 56-80

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Semih Vural, Ali KöseoğluGALATASARAY: Macon 21, Yiğit Arslan 3, Motum 10, Ayberk Olmaz 2, Göksenin Köksal 2, Hamilton 5, Hunter 3, Williams 10ANADOLU EFES: Singleton 9, Tolga Geçim 8, Micic 11, Dunston 10, Simon 12, Yiğitcan Saybir 6, Doğuş Balbay 4, Erten Gazi 2, Sertaç Şanlı 18, Anderson1'İNCİ PERİYOT: 20-20DEVRE: 31-35
3'ÜNCÜ Periyot: 42-52
ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes, Galatasaray'ı 80-56 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 19:25 - Kaynak: DHA
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