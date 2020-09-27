Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Zafer Yılmaz, Altuğ Köselerli, Polat Parlak
Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 18, Metecan Birsen 15, M'Baye, Semih Erden 8, Onuralp Bitim 14, Mahir Ağva 1, Kennedy 6, Yunus Sonsırma 10, Nusret Yıldırım 8, Çağatay Özkan 3
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 22, İbrahim Yıldırım 5, Murat Can Esen 3, Caner Ercan 8, Mustafa Baştürk 1, Doğukan Sönmez 3, Fırat Töz 4, Tufan Önen 9, Sercan Ergin
1. Periyot: 24-20
Devre: 44-35
3. Periyot: 58-46
Pınar Karşıyaka, ilk hafta maçında ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 92-55 yendi.
Ligdeki ilk sayılarını Neal'in serbest atıştan bulduğu basketlerle üreten konuk ekip, 5. dakikada Caner Ercan'ın 3 sayılık basketiyle 11-7 üstünlük kurdu. Yunus Sonsırma ve Metecan Birsen'in skorer oyunuyla rakibini yakalayıp, farkı 7 sayıya (22-15) çıkaran Pınar Karşıyaka, ilk periyodu 24-20 önde bitirdi.
İkinci periyodun başında 25-25 eşitliği sağlayan rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 34-28, devreyi de 44-35 galip durumda tamamladı.
Üçüncü periyoda Semih Erden ve Metecan Birsen'in basketleriyle başlayan ve farkı 13 sayıya (48-35) yükselten ev sahibi ekip, son çeyreğe 58-46 önde girdi.
Son periyotta farkı arttıran Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 92-55 galip ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 22:05 - Kaynak: AA
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