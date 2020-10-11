ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

11.10.2020 19:27
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Alper ÖzgökFrutti Extra Bursaspor: Tevfik Akdamar 6, Munford 16, Can Maxim Mutaf, Kadji 16, Hamilton 5, Ömer Can İlyasoğlu, Birkan Batuk 11, Ender Arslan, Newman 13, Oğuz Savaş 9, Metin Türen 2Gaziantep Basketbol: Lemar 18, Kelly 18, Jaiteh 20,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Alper Özgök

Frutti Extra Bursaspor: Tevfik Akdamar 6, Munford 16, Can Maxim Mutaf, Kadji 16, Hamilton 5, Ömer Can İlyasoğlu, Birkan Batuk 11, Ender Arslan, Newman 13, Oğuz Savaş 9, Metin Türen 2

Gaziantep Basketbol: Lemar 18, Kelly 18, Jaiteh 20, Marko Tomas 5, Can Uğur Öğüt 11, İsmail Cem Ulusoy, Orhan Aydın Haciyeva 6, Simpson 12, Ahmet Furkan Özkan

1. Periyot: 21-27

Devre: 42-45

3. Periyot: 64-68

5 faulle çıkan: 39.13 Can Uğur Öğüt (Gaziantep Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Gaziantep Basketbol, Frutti Extra Bursaspor'u deplasmanda 90-78 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta pota altından Jaiteh, dış atışlarda Lemar ile etkili olan Gaziantep Basketbol, 5. dakikayı 14-11 önde geçti. Savunmada etkili olan Gaziantep temsilcisi, hücumda da set hücumlarını iyi kullanınca çeyreği 27-21 üstün kapattı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan kırmızı-siyahlı ekip, Jaiteh'ten bulduğu 7 sayıyla bir anda 13. dakikada farkı çift hanelere (25-35) çıkardı. Başantrenör Tutku Karaca'nın farkın açılmasıyla aldığı molanın ardından parkeye daha disiplinli dönen Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk, Kadji ve Newman ile sayılar buldu ve 11-0'lık seriyle 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 36-36. İki takımın birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı dakikalarda daha iyi oynayan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Üçüncü periyotun başlarında iki takımda karşılık sayılar üretirken, 23. dakika 49-49 eşitlikte geçildi. Daha sabırlı hücumlarla Jaiteh ve Kelly ikilisini iyi kullanan Gaziantep temsilcisi, final periyotuna 68-64 üstün girdi.

Son periyotun başları çekişmeye sahne oldu. Oğuz Savaş ve Kadji ile boyalı alanı iyi kullanan Bursa temsilcisi, 33. dakikada skorda üstünlüğü yakaladı: 72-70. Bu dakikada konuk ekip mola aldı ve oyuncu değişiklikleriyle parkeye farklı bir oyun yapısıyla döndü. Kelly ve Lemar ikilisiyle boyalı alanın içinden ve dışından sayılar üreten Gaziantep temsilcisi, 36. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 80-72. Bu seriyle beraber Frutti Extra Bursaspor oyundan iyice düştü ve maçtan Gaziantep Basketbol 90-78 galip ayrıldı.

Birkan Batuk, Oğuz Savaş, Bursaspor, basketbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor

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