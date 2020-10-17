Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural

Aliağa Petkimspor: Vasiliauskas 5, Ray 21, Ege Arar 22, Hummer 18, Wimbush 27, Boran Güler, Tayfun Erülkü 2, Yiğitcan Turna 8, Deniz Çelen 2, Hakan Yapar 3, Canberk Kuş, Alp Karahan

Frutti Extra Bursaspor: Newman 9, Metin Türen 3, Hamilton, Munford 8, Oğuz Savaş, Ömer Can İlyasoğlu 18, Tevfik Akdamar 3, Jones 6, Birkan Batuk 9, Ender Arslan 13, Can Maxim Mutaf 3, Kadji 8

1. periyot: 30-11

Devre: 60-30

3. periyot: 85-54

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 28 sayı farkla 108-80 mağlup etti.

Karşılaşmaya Ege Arar'ın etkili oyunuyla 9-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, 5. dakikayı da 13 sayı farkla 19-6 üstün geçti. Kalan bölümde farkı yükselten ev sahibi ekip, ilk periyodu 30-11 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında Yiğitcan, Wimbush ve Ray'in 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı yükselten Aliağa Petkimspor, 32 sayılık farka (60-28) ulaştığı devreyi 60-30 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta farkı 40 sayıya (78-38) kadar çıkaran ev sahibi ekip, periyodu da 85-54 üstün bitirdi.

Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor'u 108-80 yendi.

Ligde ilk galibiyetini alan Aliağa Petkimspor'da 27 sayı ile oynayan Thomas Wimbush karşılaşmanın en skorer ismi oldu.