OGM Ormanspor: 85 - 91

SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Ahmet TatlıcıBEŞİKTAŞ: Sedat Ali Karagülle 18, Şehmus Hazer 13, Mehmet Yağmur 3, Sadık Emir Kabaca 8, Alperen Şengün 25, Ercan Osmani 9, Johnson 2, Egehan Arna 7, Hakan SayılıOGM ORMANSPOR: Holloway 21, Hagins 12, Kidd 7, Hardy 21, Cevher Özer 4, Kikanovic 4, Efe Ergi Tırpancı 2, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 14
1'İNCİ PERİYOT: 19-14DEVRE: 41-433'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63
4'ÜNCÜ PERİYOT: 78-78
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada haftasında OGM Ormanspor'a 91-85 mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
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