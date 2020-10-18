OGM Ormanspor: 85 - 91 - Son Dakika

OGM Ormanspor: 85 - 91

18.10.2020 22:21
OGM Ormanspor: 85 - 91, System.String[]

SALON: BJK AkatlarHAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Ahmet TatlıcıBEŞİKTAŞ: Sedat Ali Karagülle 18, Şehmus Hazer 13, Mehmet Yağmur 3, Sadık Emir Kabaca 8, Alperen Şengün 25, Ercan Osmani 9, Johnson 2, Egehan Arna 7, Hakan SayılıOGM ORMANSPOR: Holloway 21, Hagins 12, Kidd 7, Hardy 21, Cevher...

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

BEŞİKTAŞ: Sedat Ali Karagülle 18, Şehmus Hazer 13, Mehmet Yağmur 3, Sadık Emir Kabaca 8, Alperen Şengün 25, Ercan Osmani 9, Johnson 2, Egehan Arna 7, Hakan SayılıOGM ORMANSPOR: Holloway 21, Hagins 12, Kidd 7, Hardy 21, Cevher Özer 4, Kikanovic 4, Efe Ergi Tırpancı 2, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 14

1'İNCİ PERİYOT: 19-14DEVRE: 41-433'ÜNCÜ PERİYOT: 61-63

4'ÜNCÜ PERİYOT: 78-78

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada  haftasında OGM Ormanspor'a 91-85 mağlup oldu.


- İstanbul

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Mehmet Yağmur, Yener Yılmaz, Alper Özgök, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor OGM Ormanspor: 85 - 91 - Son Dakika Spor

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