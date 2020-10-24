ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Duhan KöyiçiPınar Karşıyaka: Taylor 3, Henry 19, Metecan Birsen 5, Nusret Yıldırım 3, Morgan 17, Semih Erden 8, Kennedy 7, M'Baye 17, Yunus Sonsırma 10, Arca Tülüoğlu, Mahir AğvaDarüşşafaka Tekfen: Andrews 14,...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Mehmet Karabilecen, Semih Vural, Duhan Köyiçi Pınar Karşıyaka: Taylor 3, Henry 19, Metecan Birsen 5, Nusret Yıldırım 3, Morgan 17, Semih Erden 8, Kennedy 7, M'Baye 17, Yunus Sonsırma 10, Arca Tülüoğlu, Mahir Ağva Darüşşafaka Tekfen: Andrews 14, Doğuş Özdemiroğlu 18, Berk Demir, Buford 14, Jerett 10, Erkan Veyseloğlu 4, Gillon, Doruk Dora 1, Troy Selim Şav 2, Sinan Güler 12, Mahmut Can Çelik 3, Efe Sarıca 1. periyot: 24-14 Devre: 44-33 3. periyot: 66-54 5 faulle çıkanlar: 25.26 Berk Demir, 37.11 Jerett (Darüşşafaka Tekfen), 35.40 Taylor (Pınar Karşıyaka) ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'i 89-78 mağlup etti. Karşılaşmanın başında 7-3'lük üstünlük kuran Darüşşafaka Tekfen'e 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 6. dakika içinde 11-7 öne geçti. Kalan bölümde farkı açan ev sahibi ekip, periyodu 24-14 önde bitirdi. İkinci periyodun başında rakibine sadece 5 sayı şansı veren Pınar Karşıyaka, 16. dakikada Henry'nin 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 17 sayıya çıkardı: 36-19. Kalan bölümde farkı 19 sayıya kadar (42-23) yükselten İzmir temsilcisi, devreyi de 44-33 galip tamamladı. Üçüncü periyotta 15. dakikayı 55-42 üstün geçen yeşil-kırmızılı ekip, periyodu da 12 sayı farkla 66-54 önde bitirdi. Son periyotta da etkili oyununa devam eden Pınar Karşıyaka, müsabakadan 89-78 galip ayrıldı.

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