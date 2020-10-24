SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Kaan BüyükçilBÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Anderson 12, Mert Celep 8, Eldridge 5, Farrell 4, Olaseni 13, Oliver 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Ömer Utku Al 8, Enes Berkay Taşkıran 3, Burak Eşlik, Ahmet Can DuranBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jones 8, Green 13, Rıdvan Öncel 12, Burak Can Yıldızlı 5, Hadi Özdemir 3, Perez 2, İsmet Akpınar 21, Owens 12, Aldridge 4, Erkan Yılmaz 12, Deniz Kılıçlı1. PERİYOT: 14-21DEVRE: 28-393. PERİYOT: 50-62
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne 92-66 mağlup oldu.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir Koleji: 66-92 - Son Dakika Spor