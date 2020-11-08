ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

08.11.2020 15:03
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Serhat BükerFenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 11, Brown 22, Biberovic 5, Vesely 17, Ahmet Düverioğlu 5, Hamilton 6, Westermann 8, Pierre 10, Kenan Sipahi 2, Berkay Candan 4Darüşşafaka Tekfen: Andrews 10, Luther 15,...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 11, Brown 22, Biberovic 5, Vesely 17, Ahmet Düverioğlu 5, Hamilton 6, Westermann 8, Pierre 10, Kenan Sipahi 2, Berkay Candan 4

Darüşşafaka Tekfen: Andrews 10, Luther 15, Doğuş Özdemiroğlu 4, Jerrett 24, Buford 8, Erkan Veyseloğlu, John 3, Doruk Dora 3, Berk Demir 3, Sinan Güler 9, Selim Şav

1. Periyot: 19-17

Devre: 39-36

3. Periyot: 62-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 90-79 yendi.

Jerrett ve Buford'un sayılarıyla 4-0 geriye düşen Fenerbahçe Ülker kısa sürede yaptığı 10-0'lık seriyle mücadelede üstünlüğü ele geçirdi. Kısa sürede sarı-lacivertli potada etkili hale gelen Darüşşafaka Tekfen 6-0'lık seri sonunda skoru eşitledi (17-17). İki takımın da peş peşe hücumlardan boş döndüğü son bölümde ev sahibi ekip, Ahmet Düverioğlu ile serbest atışları sayıya çevirdi ve ilk çeyreği 19-17 önde noktaladı.

Çekişmeli geçen ikinci çeyreğin büyük bölümünde üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko karşısında son 2 dakikaya girilirken üst üste bulduğu basketlerle etkili olan Darüşşafaka Tekfen, 18. dakikada farkı tek sayıya (33-32) indirdi. Ev sahibi ekip, tek farkla girilen son saniyelerde Vesely'nin smacıyla soyunma odasına 39-36 galip gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko 6-0'lık bir seri yakaladı. Darüşşafaka Tekfen, üst üste kritik hücumlardan eli boş dönerek skoru dengeleme şansını kullanamayınca sarı-lacivertliler üstünlüğünü korudu ve üçüncü periyotu 62-57 üstünlükle tamamladı.

Darüşşafaka Tekfen'in skoru lehine çevirmek için girişimlerine karşılık vermekte zorluk yaşamayan Fenerbahçe Beko, 7-0'lık bir serinin ardından farkı 10 sayıya yükseltti (77-67). Darüşşafaka Tekfen, sarı-lacivertlilerin serisine 7-0'lık seriyle cevap vererek 38. dakikada farkı 2 sayıya indirmeyi (79-77) başarsa da Brown'ın son dakika içinde üst üste gelen sayılarıyla Fenerbahçe Beko mücadeleyi 90-79 kazandı.

Fenerbahçe Beko, yedinci galibiyetini alırken, Darüşşafaka Tekfen beşinci mağlubiyetini yaşadı.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Ahmet Düverioğlu, Malcolm Thomas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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