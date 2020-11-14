ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

14.11.2020 17:35
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: AnkaraHakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluTürk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 5, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 18, Eric 11, Johnson 5, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 2, Göktuğ Baş 2Fenerbahçe Beko: Brown 16, Pierre 11, Barthel 5, Vesely 4,...

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 5, Dekker 20, Mcintyre 16, Wiltjer 18, Eric 11, Johnson 5, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 2, Samet Geyik 2, Göktuğ Baş 2

Fenerbahçe Beko: Brown 16, Pierre 11, Barthel 5, Vesely 4, Ali Muhammed 10, Melih Mahmutoğlu 1, Tarık Biberoviç, Kenan Sipahi 10, Eddie 14, Ahmet Duverioğlu 11

1. Periyot: 21-15

Devre: 43-36

3. Periyot: 60-62

Diskalifiye: Dk. 23.37 Vesely (Fenerbahçe Beko)

5 Faulle çıkan: Dk. 31.39 Samet Geyik (Türk Telekom)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Türk Telekom'u 82-81 mağlup etti.

Birinci periyodun başlarında Türk Telekom Dekker, Eric ve Mcintyre ile sayılar üretirken, Fenerbahçe Beko ise buna Vesely ve Pierre ile karşılık verdi ve maçın ilk 4 dakikasında Türk Telekom 7-5 üstünlük sağladı. Fenerbahçe Beko pota altından Pierre ve Brown'un 3 sayılık basketleriyle 7. dakikada ilk kez öne geçmeyi başardı: 9-10. Çeyreğin kalan dakikalarında Dekker ile boyalı alandan sayılar üreten Türk Telekom, birinci periyodu 21-15 üstün geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed, Kenan Sipahi ve Ahmet Duverioğlu ile etkili olarak 13. dakikada skoru eşitledi: 21-21. Türk Telekom Wiltjer, Mcintyre, Johnson, Muhammed Baygül ile dış atışlardan Wiltjer ile de boyalı alandan ürettiği sayılarla 18. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 40-32. Fenerbahçe Beko bu dakikadan sonra iyi savunma yaparak rakibine sayı üretmekte zorluklar yaşatsa da devreye Türk Telekom 43-36 önde girdi.

Üçüncü periyotun ilk bölümünde Fenerbahçe Beko, Brown ile dış atışlardan Vesely de boyalı alandan sayılar üretirken, Türk Telekom ise Eric ile pota altından Wiltjer ile de dış atışlardan yanıt verdi. Ancak iyi savunma yapan ve Eddie, Barthel ile boyalı alandan başarılı olan Fenerbahçe Beko çeyreğin sonuna 54 saniye kala skoru 60-60 eşitledi ve Kenan Sipahi'nin turnike basketiyle de üçüncü çeyreğin bitimine 21 saniye kala 60-62 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe Beko dördüncü periyoda da bu skorla 60-62 üstün girdi.

Son periyodun başlarında Dekker ve Wiltjer ile dış atışlardan etkili olan Ankara temsilcisi 33. dakikada 68-63'lük üstünlük sağladı. Wiltjer ve Eric ile etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, maçın son 3 dakikasına da 78-72 önde girdi. Fenerbahçe Beko Eddie'nin 3 sayı çizgisi dışından attığı basketle 39. dakikada skoru eşitledi: 78-78 ve aynı oyuncunun serbest atıştan ürettiği sayı ile bitime 35 saniye kala 78-79 öne geçti. Ancak Türk Telekom Mcintyre'nin 3 sayılık basketiyle yanıt verdi ve bitime 30 saniye kala 81-79 öne geçti. Fenerbahçe Beko ise Brown'un 3 sayılık basketiyle maçın sonuna 25 saniye kala 81-82 öne geçmeyi başardı. Büyük çekişmenin yaşandığı son saniyelerde teknik faullere başvurulurken, Türk Telekom istediği sayıyı üretemedi ve karşılaşma 81-82 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile bitti.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Muhammed Mustafa, Malcolm Thomas, Erşan Kartal, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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