ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 6 karşılaşma oynandı.
Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka ile Empera Halı Gaziantep Basketbol- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.
Haftanın son maçında Anadolu Efes, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-67 yenerek liderliğini sürdürdü.
Lig bu hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Bahçeşehir Koleji-Tutti Frutti Extra Bursaspor: 101-71
Türk Telekom- Fenerbahçe Beko: 81-82
TOFAŞ-OGM Ormanspor: 99-82
Darüşşafaka Tekfen- Galatasaray: 91-82
Aliağa Petkimspor- Beşiktaş: 82-72
Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 86-67
- Kaynak: AA
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