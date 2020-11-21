Türk Telekom: 94-89

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

GALATASARAY: Tyus 8, Macon, 15, Yiğit Arslan 19, Motum 18, CanerErdeniz, Hunter 14, Ragıp Berke Atar 8, Williams 9, Hüseyin Göksenin Köksal 3,Eray AydoğanTÜRK TELEKOM: Muhammed Mustafa Baygül 13, Dekker 13, Mcintyre 4,Wiltjer 18, Eric 17, Johnson 24, Erdi Gülaslan, Ercan Bayrak , Göktuğ Baş1'İNCİ PERİYOT: 31-18DEVRE: 52-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-57

ING Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Galatasaray, Türk Telekom'u 94-89'luk skorla mağlup etti. Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.

- İstanbul