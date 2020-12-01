ING Basketbol Süper Ligi

Son periyotta sadece Aliağa Petkimspor'un 4 sayı ürettiği ilk 5 dakikalık bölümü 61-58 önde geçen Empera Halı Gaziantep, son periyotta ilk basketini 36. dakikada Doğan Şenli ile buldu. Bitime 1 dakika 33 saniye kala Wimbush'un 3 sayılık basketiyle 63-63 eşitlik yakalayan Aliağa Petkimspor, son saniyede İsmail Cem Ulusoy 'un yaptığı hücum faulun ardından Hummer'ın tek sayısıyla müsabakadan 67-66 galip ayrıldı.

İkinci periyotta Tomas ve Lemar'la aradaki farkı azaltan Empera Halı Gaziantep Basketbol, 15. dakikada Orhan Haciyeva'nın basketiyle 26-26 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde Yiğitcan ve Dorukhan'la 3 sayılık basketler bulan Aliağa Petkimspor, devreyi 40-32 önde bitirdi.

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