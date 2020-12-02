ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

02.12.2020 20:21
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞHakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Seher Ayşenur YazıcıoğluTOFAŞ: Purcell 17, Berkan Durmaz 6, Berk Uğurlu 12, Christon 20, Simmons 12, Omot 7, Berke Büyüktuncel 3, Alihan Demir 9, Bora Satır 2, Mert Konuk, Phillip 16, Muhsin Yaşar 6Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Abu...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Alper Özgök, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Purcell 17, Berkan Durmaz 6, Berk Uğurlu 12, Christon 20, Simmons 12, Omot 7, Berke Büyüktuncel 3, Alihan Demir 9, Bora Satır 2, Mert Konuk, Phillip 16, Muhsin Yaşar 6

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Abu 14, Hasan Emir Gökalp 1, Cook 11, Atkins 15, Frazier 16, Neal, Fırat Töz 4, Erdem İlter 7, Caner Ercan 6, Barış Hersek 2, Pota Kaya 5

1. Periyot: 23-20

Devre: 56-36

3. Periyot: 84-59

5 faulle çıkan: 36.06 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 110-81 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 3. dakikası 7-7 eşitlikle geçildi. Dış atışlarda Christon, Purcell ve Simmons ile etkili olan TOFAŞ, 8. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 19-14. Konuk ekip Fraizer'in etkili oyunuyla rakibine karşılık vermeye çalışsa da çeyrek TOFAŞ'ın 23-20 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrek, TOFAŞ'ın rakibinin direncini kırdığı dakikalara sahne oldu. Çeyreğe başladığı ilk 5'teki 4 oyuncusundan skor katkısı alan Bursa temsilcisi, 8-0'lık seri yakalayarak 12. dakikada farkı 9'a çıkardı: 31-22. Cook ve Frazier ile TOFAŞ'ın baskılı oyununu bertaraf etmeye çalışan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 13. dakikada farkı tekrar 4'e indirdi: 31-27. Pota altından ve dışından neredeyse her geldiği hücumu sayıya çeviren TOFAŞ, 16. dakikada bir kez daha seri (9-0) yakaladı: 40-27. Bu serinin ardından maça iyice ağırlığı koyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 56-36 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan TOFAŞ, tüm çeyrek genelinde çok yüksek dış sayı isabetiyle oynayınca final periyotuna 25 sayılık farkla gitti: 84-59.

Son periyotta rakibin oyundan düşmesiyle oyunun kontrolünü tamamen eline alan TOFAŞ, parkeden 110-81 galip ayrıldı.

Berkan Durmaz, Berk Uğurlu, Alper Özgök, Fethiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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