HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Serkan Emlek, Erşan Kartal, Musa Kazım Çetin

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor ligin 10'uncu haftasında sahasında Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. İlk çeyrekte hızlı oynayan Bursaspor, ikinci ve üçüncü çeyrekte Afyon Belediye'nin oyununa engel olamadı ve Afyon Belediye son çeyrekteki mücadelesi ile 6 sayı farkla maçı 76-70 kazandı.

İlk çeyrekte oyuna girmekte zorlanan Afyon Belediye'ye karşılık Bursaspor arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açtı. İlk çeyrek konuk ekibin 27-19'luk üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf Afyon Belediyespor oldu. Farkı kapatarak rakibini yakalan ev sahibi ekip, devreye 2 sayı farkla geride girdi: 37-39. 3'üncü çeyrekte Afyon Belediyespor öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, üst üste bulduğu isabetli atışlarla son periyoda 5 sayı önde girdi: 59-54. Son çeyrekte rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmada 6 sayılık farka galip ayrılmayı başardı: 76-70. Ev sahibi ekip 5'inci galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.

- Afyonkarahisar