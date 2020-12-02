HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70 - Son Dakika

HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70

02.12.2020 20:39
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70, System.String[]

SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Serkan Emlek, Erşan Kartal, Musa Kazım ÇetinHDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam, Wright 15, Saldivar 23, Kairys 3, Leissner 9, Macura 14, Berke Aygündüz, Harun Apaydın 3, Akif Egemen Güven 9,FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Munford 8, Jones 4, Newman 23,...

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Serkan Emlek, Erşan Kartal, Musa Kazım Çetin

HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan Sağlam, Wright 15, Saldivar 23, Kairys 3, Leissner 9, Macura 14, Berke Aygündüz, Harun Apaydın 3, Akif Egemen Güven 9,FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Munford 8, Jones 4, Newman 23, Can Maxim Mutaf 3, Kadji 11, Ömer Can İlyasoğlu, Tefik Akdamar, Birkan Batuk 3, Oğuz Savaş 13, Metin Türen 51'İNCİ PERİYOT: 19-27DEVRE: 37-393'ÜNCÜ PERİYOT: 59-54

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor ligin 10'uncu haftasında sahasında Frutti Extra Bursaspor'u konuk etti. İlk çeyrekte hızlı oynayan Bursaspor, ikinci ve üçüncü çeyrekte Afyon Belediye'nin oyununa engel olamadı ve Afyon Belediye son çeyrekteki mücadelesi ile 6 sayı farkla maçı 76-70 kazandı.

İlk çeyrekte oyuna girmekte zorlanan Afyon Belediye'ye karşılık Bursaspor arka arkaya bulduğu sayılarla farkı açtı. İlk çeyrek konuk ekibin 27-19'luk üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci çeyreğe hızlı başlayan taraf Afyon Belediyespor oldu. Farkı kapatarak rakibini yakalan ev sahibi ekip, devreye 2 sayı farkla geride girdi: 37-39. 3'üncü çeyrekte Afyon Belediyespor öne geçmeyi başardı. Ev sahibi ekip, üst üste bulduğu isabetli atışlarla son periyoda 5 sayı önde girdi: 59-54. Son çeyrekte rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmada 6 sayılık farka galip ayrılmayı başardı: 76-70. Ev sahibi ekip 5'inci galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor ise 6'ncı kez parkeden mağlup ayrıldı.


- Afyonkarahisar
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70

Erşan Kartal, Serkan Emlek, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70 - Son Dakika Spor


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