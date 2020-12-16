ING Basketbol Süper Ligi

Beş faulle çıkan: Dk. 36,42 İsmail Cem Ulusoy (Empera Halı Gaziantep Basketbol)

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı