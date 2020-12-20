Salon: Ankara
Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Duhan Köyiçi
OGM Ormanspor: Holloway 15, Hagins 20, Kikanovic 13, Kidd 12, Erol Can Çinko 3, Efe Ergi Tırpancı, Hardy 13, Cevher Özer 9, Mert Alemdar
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 11, Saldivar 29, Kairys 8, Leissner 16, Macura 10, Sinan Sağlam 5, Akif Egemen Güven 12, Ali Tuncer 4, Harun Apaydın 3, Utku Saraloğlu, Berke Aygündüz 3, İsmail Karabilen
1. Periyot: 21-24
Devre: 50-41
3. Periyot: 63-86
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı OGM Ormanspor'u 101-85 mağlup etti.
- Kaynak: AA
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