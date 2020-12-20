ING Basketbol Süper Ligi

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var