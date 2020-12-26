ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

26.12.2020 20:35
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin ÇelikBüyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 8, Eldridge 15, Oliver 16, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Enes Berkay Taşkıran 6, Olaseni 10, Farrell 11, Burak Eşlik, Mert CelepLokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 19, Abu 8, Atkins...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik

Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 8, Eldridge 15, Oliver 16, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Enes Berkay Taşkıran 6, Olaseni 10, Farrell 11, Burak Eşlik, Mert Celep

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 19, Abu 8, Atkins 14, Frazier 5, Erdem İlter 10, Fırat Töz 3, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin

1. Periyot: 16-16

Devre: 32-33

3. Periyot: 50-45

5 faulle çıkan: 39.09 Olaseni (Büyükçekmece Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 66-59 yendi.

Fatih Arslanoğlu, basketbol, Fethiye, Oliver, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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