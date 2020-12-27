ING Basketbol Süper Ligi

Üçüncü periyodun başında aradaki farkı 22 sayıya (52-30) yükselten ev sahibi ekip karşısında OGM Ormanspor, Holloway, Kidd ve Cevher'in basketieriyle 8-0'lık seri yakalamasına rağmen Pınar Karşıyaka üstünlüğünü korudu. Yeşil-kırmızılı ekip, periyodu 24 sayı farkla 68-44 önde tamamladı.

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