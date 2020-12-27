TOFAŞ: 72 - 85 - Son Dakika

TOFAŞ: 72 - 85

27.12.2020 20:01
TOFAŞ: 72 - 85, System.String[]

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Musa ÇetinDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Magette 13, Berk Demir 11, Andrews 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jarret 14, Sinan Güler 8, Luther 3, Emircan Koşut 2, Erkan Veyseloğlu 1, Troy Selim Şav 1, Doruk DoraTOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 7, Berk...

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Erşan Kartal, Mehmet Şahin, Musa ÇetinDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Magette 13, Berk Demir 11, Andrews 17, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jarret 14, Sinan Güler 8, Luther 3, Emircan Koşut 2, Erkan Veyseloğlu 1, Troy Selim Şav 1, Doruk DoraTOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 7, Berk İbrahim Uğurlu 5, Simmons 13, Phillip 14, Christon 13, Purcell 9, Alihan Demir 4, Muhsin Yaşar 2, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer Yavaş1. PERİYOT: 22-17DEVRE: 35-443. PERİYOT: 56-655 FAULLE ÇIKANLAR: 34.12 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 35.41 Jareet, 38.42 Sinan Güler, 39.44 Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ'a 85-72 mağlup oldu.


TOFAŞ: 72 - 85
TOFAŞ: 72 - 85
TOFAŞ: 72 - 85
TOFAŞ: 72 - 85
TOFAŞ: 72 - 85

Emircan Koşut, Mehmet Şahin, Erşan Kartal, Sinan Güler, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TOFAŞ: 72 - 85 - Son Dakika Spor


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