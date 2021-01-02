ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

02.01.2021 19:25
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ayşenur YazıcıoğluTOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Simmons 10, Phillip 11, Purcell 13, Berke Büyüktuncel, Christon 9, Batın Tuna, Alihan Demir 2, Ömer Yavaş, Muhsin Yaşar 3Türk Telekom: Johnson 8, Muhammed Baygül 6, Dekker...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Zubcic 18, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Simmons 10, Phillip 11, Purcell 13, Berke Büyüktuncel, Christon 9, Batın Tuna, Alihan Demir 2, Ömer Yavaş, Muhsin Yaşar 3

Türk Telekom: Johnson 8, Muhammed Baygül 6, Dekker 9, Wiltjer 14, Eric 3, Gani Erdi Gülaslan 3, Can Korkmaz 10, Samet Geyik 8, Batuhan Acar, Göktuğ Baş 3, Burak Gözeneli

1. Periyot: 23-14

Devre: 38-34

3. Periyot: 64-46

5 faulle çıkan: 35.01 Christon (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında TOFAŞ, Türk Telekom'u 78-64 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Phillip ve Berkan Durmaz ile skor üreten TOFAŞ, 5. dakikayı 11-6 üstün geçti. Özellikle kısa oyuncularından iyi verim alan ev sahibi ekip, kalan dakikalarda iyi oyunu sürdürerek çeyreği 23-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Berk Uğurlu'nun serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (24-14) çıkarak başlayan TOFAŞ karşısında Türk Telekom, Wiltjer'in asist ve sayılarıyla temposunu buldu ve 9-0'lık seri yakalayarak 16. dakikada skoru eşitledi: 26-26. İki takımında pota altında üretkenliği yakalayamadığı maçta TOFAŞ, soyunma odasına 38-34 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Phillip ve Berkan Durmaz'ın sayılarıyla başlayan Bursa temsilcisi, 32. dakikada farkı 8'e (42-34) çıkardı. Rakibine her hücumda sertliği arttırarak baskı kuran mavi-yeşilliler, Zubcic ve Simmons'ın etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakalayarak 35. dakikada skoru 50-36'ya getirdi. Oyunda daha hakim bir görüntü çizen ve kontrolü eline alan TOFAŞ, final periyotuna 64-46 önde girdi.

Son çeyrekte açılan farkın rahatlığıyla rakibine skorda geri dönüş şansı tanımayan TOFAŞ, parkeden 78-64 galip ayrıldı.

Fatih Arslanoğlu, Berkan Durmaz, Emin Moğulkoç, Berk Uğurlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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