Frutti Extra Bursaspor: 69-84

SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Serkan Emlek, Duhan KöyiçiBEŞİKTAŞ: Şehmus Hazer 13, Blackmon 15, Johnson 2, Sadık Emir Kabaca 5, Alperen Şengün 25, Berry 7, Furkan Haltalı 2, Egehan ArnaFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Munford 25, Birkan Batuk 5, Peters 12, Kadji 16, Metin Türen 6, Oğuz Savaş 15, Can Maxim Mutaf 3, Newman 2, Ender Arslan, Tevfik Akdamar1'İNCİ PERİYOT: 10-14DEVRE: 36-383'ÜNCÜ PERİYOT: 54-64ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Frutti Extra Bursaspor'a 84-69 mağlup oldu.
Kaynak: DHA
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