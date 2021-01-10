Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Çağrı Hekimoğlu
Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu 7, Luther 12, Magette 12, Doğuş Özdemiroğlu 26, Jerrett 11, Berk Demir 7, Andrews 7, Buford Jr 2, Emircan Koşut
Türk Telekom: Johnson 6, Baldwin 2, Dekker 14, Wiltjer 14, Eric 14, Muhammed Mustafa Baygül 12, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik
1.Periyot: 21-22
Devre: 44-41
3.Periyot: 60-62
ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Türk Telekom'u 84-72 yendi.
Kaynak: AA
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