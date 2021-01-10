ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

10.01.2021 15:55
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Çağrı HekimoğluDarüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu 7, Luther 12, Magette 12, Doğuş Özdemiroğlu 26, Jerrett 11, Berk Demir 7, Andrews 7, Buford Jr 2, Emircan KoşutTürk Telekom: Johnson 6, Baldwin 2, Dekker 14, Wiltjer 14,...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Çağrı Hekimoğlu

Darüşşafaka Tekfen: Erkan Veyseloğlu 7, Luther 12, Magette 12, Doğuş Özdemiroğlu 26, Jerrett 11, Berk Demir 7, Andrews 7, Buford Jr 2, Emircan Koşut

Türk Telekom: Johnson 6, Baldwin 2, Dekker 14, Wiltjer 14, Eric 14, Muhammed Mustafa Baygül 12, Can Korkmaz 7, Gani Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik

1.Periyot: 21-22

Devre: 44-41

3.Periyot: 60-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Türk Telekom'u 84-72 yendi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Kaan Büyükçil, Sinan İşgüder, Türk Telekom, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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