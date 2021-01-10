ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

10.01.2021 17:47
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: ŞahinbeyHakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil BaldemirEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, İsmail Cem Ulusoy 9, Jaiteh 10, Simpson 21, Tomas 22, Lemar 6, Orhan Hacıyeva, Furkan Özkan, Doğan Şenli 4HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 15, Cruz 20, Kairys...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki, Serdar Ünal, Halil Baldemir

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 12, İsmail Cem Ulusoy 9, Jaiteh 10, Simpson 21, Tomas 22, Lemar 6, Orhan Hacıyeva, Furkan Özkan, Doğan Şenli 4

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 15, Cruz 20, Kairys 11, Leissner 15, Ekrem Sancaklı, Harun Apaydın, Egemen Güven 12, Macura 10

1. Periyot: 18-17

Devre: 37-40

3. Periyot: 58-59

4. Periyot: 77-77

5 faulle çıkanlar: 42.52 Kelly, 43.46 Tomas, 44.28 İsmail Cem Ulusoy (Empera Halı Gaziantep Basketbol), 43.31 Cruz (HDI Sigorta Afyon Belediyespor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, deplasmanda Empera Halı Gaziantep Basketbol'u normal süresi 77-77 berabere biten karşılaşmada 88-84 yendi.

Gaziantep, basketbol, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı 22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:21
7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi         
17:05
Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım         
16:12
WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesiyle çok sayıda veriyi Facebook'la paylaşabilecek WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesiyle çok sayıda veriyi Facebook'la paylaşabilecek         
15:48
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei