ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

10.01.2021 19:33
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Sinan ErdemHakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım ÇetinAnadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Tolga Geçim 4, Moerman 12, Sertaç Şanlı 7, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4Galatasaray: Trice 14, Yiğit Arslan 21, Jefferson...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Micic 20, Beaubois 15, Tolga Geçim 4, Moerman 12, Sertaç Şanlı 7, Larkin 6, Yiğitcan Saybir 3, Doğuş Balbay 3, Buğrahan Tuncer 8, Anderson 8, Dunston 4

Galatasaray: Trice 14, Yiğit Arslan 21, Jefferson 7, Göksenin Köksal 3, Marei 13, Hunter 9, Motum 8, Caner Erdeniz 3, Eray Aydoğan 2

1. Periyot: 24-18

Devre: 49-40

3. Periyot: 76-54

Beş faulle çıkan: 39.29 Hunter (Galatasaray)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-80 yendi.

Bir maçı eksik lacivert-beyazlılar, ligdeki 15. maçından da galip ayrılarak namağlup unvanını korudu. Sarı-kırmızılılar ise 11. kez mağlup oldu.

Mücadele karşılıklı basketlerle başlarken Anadolu Efes, 7. dakikayı 19-9 önde geçti. İki takım da çeyreğin son bölümlerinde top kayıpları yaşadı. Galatasaray, kenardan oyuna dahil olan oyuncularının skor katkısıyla periyodun bitimine 20 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 21-18. Son hücum hakkını iyi kullanan ev sahibi ekip, Doğuş Balbay'ın üç sayılık isabetiyle birinci periyodu 24-18 üstün kapattı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Anadolu Efes, art arda top kayıpları yapan Galatasaray önünde 15. dakikayı 34-27 üstün geçti. Yiğit Arslan'ın etkili oyunuyla sarı-kırmızılılar farkın açılmasına izin vermezken ev sahibi takım ise Micic ve Moerman'la peş peşe basketler bularak 19. dakikayı 47-39 önde tamamladı. Anadolu Efes, soyunma odasına da 49-40 üstün girdi.

İkinci yarıya da farkı 8-9 sayıda tutarak başlayan Anadolu Efes, Larkin'in 3 sayılık basketiyle 25. dakikayı 60-50 önde bitirdi. Periyodun son bölümünde sakatlanan Tolga Geçim'in yerine oyuna dahil olan Buğrahan Tuncer'le peş peşe dış atış isabetleri kaydeden lacivert-beyazlılar, yüksek tempoda tamamladığı üçüncü çeyreği 22 sayılık (76-54) farkla üstün tamamladı.

Final periyodunda Galatasaray oldukça etkili bir performans gösterdi. Temposunu yitiren ve arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Marei, Hunter ve Yiğit Arslan'la etkili olan Galatasaray, 39. dakikada farkı 7 sayıya kadar düşürdü: 83-76. Son bölümde Micic ve Beaubois'yla basketler bulan Anadolu Efes, maçı 90-80 kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes forması giyen milli oyuncu Tolga Geçim, karşılaşmanın 26. dakikasında sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Erşan Kartal, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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