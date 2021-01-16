ING Basketbol Süper Ligi

Son periyotta ise Aliğa Petkimspor takımı farkı azaltmaya çalışsa da HDI Sigorta Afyon Belediyespor, müsabakadan 94-76 galip ayrıldı.

Mücadelenin 25. dakikası iç ve dış basketlerle bulduğu sayılarla HDI Sigorta Afyon Belediyespor'un 65-38 üstünlüğüyle geçildi. Kalan dakikalarda Cruz, Wright, Egemen Güven ile Leissener'in skora katkılarıyla HDI Afyon Belediyespor, periyodu 27 sayı farkla 75-48 önde tamamladı.

İkinci periyotta da hücumda etkili oyununu sürdüren HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 14. dakikayı 41-17 önde geçti. Kalan dakikalarda skor üretmekte zorlanan Aliağa Petkimspor, karşısında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 23 sayı farkla devreyi 53-30 galip bitirdi.

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