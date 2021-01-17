Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik
Türk Telekom: Johnson 20, Dekker 12, Can Korkmaz 5, Samet Geyik 9, Wiltjer 23, Yiğit Özkan, Baldwin 7, Göktuğ Baş, Eric 8, Burak Gözeneli
Anadolu Efes: Moerman 10, Ahmet Buğrahan Tuncer 6, Micic 16, Anderson 5, Dunston 13, Larkin 1, Beaubois 19, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay 10, Erten Gazi, Sertaç Şanlı 6
1. Periyot: 25-15
Devre: 46-38
3. Periyot: 65-62
5 faulle çıkanlar: 33.19 Micic (Anadolu Efes), 39. 51 Johnson (Türk Telekom)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Türk Telekom'u 86-84 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor