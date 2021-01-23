Anadolu Efes ligde 18'de 18 yaptı - Son Dakika

Anadolu Efes ligde 18'de 18 yaptı

23.01.2021 22:09
Anadolu Efes ligde 18'de 18 yaptı, System.String[]

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Mehmet Ozan ÇakarANADOLU EFES: Larkin 14, Buğrahan Tuncer 22, Anderson 6, Moerman 6, Dunston 1, Beaubois 5, Yiğitcan Saybir 7, Doğuş Balbay 2, Erten Gazi 5, Dzanan Musa 19, Sertaç Şanlı 8OGM ORMANSPOR: Kidd 14, Efe Ergi Tırpancı 4, Kloof...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Halil Baldemir, Mehmet Ozan Çakar

ANADOLU EFES: Larkin 14, Buğrahan Tuncer 22, Anderson 6, Moerman 6, Dunston 1, Beaubois 5, Yiğitcan Saybir 7, Doğuş Balbay 2, Erten Gazi 5, Dzanan Musa 19, Sertaç Şanlı 8OGM ORMANSPOR: Kidd 14, Efe Ergi Tırpancı 4, Kloof 10, Cevher Özer 7, Hagins 5, Holloway 5, İsmail Yiğit Yüceer, Mert Alemdar 7, Erol Can Çinko, Kadir Bayram, Sinan Mertcan Gerhardt, Yiğit Baran Sarıkaya 231'İNCİ PERİYOT: 30-18DEVRE: 55-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-44

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Başkent ekibi OGM Ormanspor'u 95-75 yendi. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, ligde 18'de 18 yaptı. Ankara temsilcisi ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.


- Beyazlılar

Halil Baldemir, Zafer Yılmaz, Doğuş Balbay, Mehmet Ozan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Anadolu Efes ligde 18'de 18 yaptı - Son Dakika Spor


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